Osterwochenende: „Aktion scharf“ gegen Motorradfahrer

Schon in den Tagen vor dem Osterfest waren viele Biker unterwegs, berichtet Reinhard Hagen, Bürgermeister von Kleinzell in Niederösterreich. Im Gemeindegebiet befindet sich die „Kalte Kuchl“, eine Strecke, die bei Motorradfahrern sehr beliebt ist. „Seit zwei Wochen häufen sich bei mir die Beschwerden“, berichtet der Ortschef. „Viele Bürger sind verärgert darüber, dass sie aufgrund der Maßnahmen daheim bleiben, aber vor ihren Fenstern die Biker vorbeifahren“, sagt Hagen.

„Grundsätzlich ist Motorradfahren nicht verboten“, erklärt Zuser. Allerdings sollte das Haus nur für berufliche Tätigkeiten, dringende Besorgungen, Hilfsleistungen oder zum Spazierengehen verlassen werden. Wer also in der Kalten Kuchl oder auf einer der anderen beliebten Strecken nur zum Spaß am Gasgriff dreht, bewegt sich im illegalen Bereich.

„Wir werden über das Osterwochenende sehr präsent sein und uns die Situation ganz genau ansehen. Es wird Überwachungsmaßnahmen geben“, betont Zuser. Gerade was das Tempo anbelangt. Denn mit dem erhöhten Aufkommen des Motorradverkehrs steigt auch das Unfallrisiko.