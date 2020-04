Autofahrer drückte auf leerer Straße aufs Gas: 130 km/h in 50er-Zone

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Wiener Polizei am Dienstagabend in Favoriten einen Raser geblitzt. Der Autofahrer war mit 130 km/h in der 50er-Zone auf der Laaer-Berg-Straße unterwegs. Nun kündigt die Polizei verschärfte Kontrollen an.

"Der Straßenverkehr ist derzeit reduziert, das kann zu weniger Sorgfalt beim Lenken führen und das Unfallrisiko erhöhen", sagt Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Überwachung des Straßenverkehrs könne zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs beitragen, deshalb werde man weiterhin "konsequent gegen Raser vorgehen".