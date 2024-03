Ortschef muss Sicherungsbau auf Privatgrund rechtfertigen

Nach einer Verhandlungsrunde vor einem Jahr am Bezirksgericht in Waidhofen/Ybbs steht nun Anfang April der nächste Prozesstermin zwischen dem Waldbesitzer Fritz Ganster und dem Ortschef von Allhartsberg, Landtagsabgeordneten Anton Kasser (ÖVP), an. Im Vorjahr waren richterliche Schlichtungsversuche fehlgeschlagen. Ganster sieht sein Recht als Grundeigentümer verletzt und mittlerweile seine Haftungspflichten zunehmend mehr strapaziert. Es kann nicht sein, dass etwas auf einem fremden Grundstück errichtet wird, ohne die Zustimmung des Besitzers“, sagt er. „Ich möchte die Sache einwandfrei geklärt haben. Es geht mir auch um die Haftung. Was ist, wenn es neue Rutschungen gibt und etwas passiert?“