Olympische Kaderschmiede: Wo Judoka Michi Polleres groß wurde

Geradezu unscheinbar liegt die 1.598 Einwohner-Gemeinde Wimpassing im idyllischen Schwarzatale im Bezirk Neunkirchen. Was man ihr auf den ersten Blick nicht ansieht: Hier ist die österreichische Kaderschmiede des japanischen Kampfsports beheimatet. Der Judoclub Wimpassing glänzt seit dieser Woche im olympischen Silber. Vorzeige-Athletin Michaela Polleres hat den bisher wohl größten Erfolg für den Wimpassinger Verein erkämpft.

Keine Überraschung

Polleres’ silberner Sieg in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo sorgte für Jubel, überraschend kam er für Vereinsobmann Erwin Häring aber nicht: „Im Nachhinein lässt sich das natürlich leicht sagen, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass ein Stockerlplatz für sie drinnen sein wird. Dass sie jetzt sogar Silber geholt hat, ist natürlich ein Wahnsinn.“ Erst Ende Juni überzeugte die 24-Jährige bei der Judo-Weltmeisterschaft in Budapest mit einer starken Leistung und kam mit der Bronzemedaille nach Hause – es war die erste Judomedaille für Österreich seit elf Jahren.

Trainer Adi Zeltner ist mindestens genauso stolz wie der Obmann: Seit Michaela Polleres acht Jahre alt ist, lehrte er der Sportlerin jeden Wurf, jeden Griff und somit zu siegen.