Olympia: Silbermedaillen-Gewinnerin in Heimatgemeinde empfangen

Erst am Mittwoch gewann Judoka Michaela Polleres bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Judo-Gewichtsklasse bis 70 kg die Silbermedaille. Nach dem großen Erfolg ging es für die Sportlerin nach dem 12-stündigen Flug am gestrigen Samstag nach Neunkirchen, wo sie aufgewachsen ist.

Unter Applaus und Goldregen wurde die 24-Jährige am Hauptplatz empfangen und durfte sich im Gästebuch der Stadt verewigen. Müde, aber stolz zeigte sich die Judoka. "Ich habe trainiert, dann haben sich die Erfolge eingestellt und heute bin ich da", sagte sie zu Moderator Michael Tanzler.