Bronze für Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger

Lukas Weißhaidinger hat es geschafft: Der Oberösterreicher holte sich mit 67,07 Meter die Bronzemedaille. "Von der Herangehensweise haben wir auf alle Fälle alles richtig gemacht“, sagte Weißhaidinger. Vor dem Finale wusste der 29-Jährige: "67 Meter werden für eine Medaille reichen." Der Sieg ging an den Schweden Daniel Stahl mit 68,90 Meter

Es ist die erste Medaille für Österreichs Leichtathletik-Herren in der Olympia-Geschichte. Alle bisherigen sieben Medaillen wurden von Frauen geholt, zuletzt schlug Stephanie Graf 2000 in Sydney mit Silber über 800 Meter zu. Gold gab es 1948 in London durch die Speerwerferin Herma Bauma.

Nach dem Nervenkitzel in der Qualifikation konnte sich Weißhaidinger am Finaltag enorm steigern. Der WM-Dritte hatte am Freitag bei Olympia in Tokio nach zwei ungültigen Versuchen erst im letzten mit 64,77 m als letztlich Gesamtfünfter die Finalteilnahme fixiert.