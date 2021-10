Oliven in NÖ: Wenn Exoten heimisch werden

Momentan befindet sich Bräuer mitten in der Ernte. Noch bis Ende November werden die Oliven per Hand gepflückt und danach in Olivenöl eingelegt.

"Müssen nicht gleich schmecken"

Die regionalen Oliven haben aber nicht den Anspruch genauso zu schmecken wie die Produkte aus dem Süden. „Sie wachsen auf anderem Boden, mit anderem Wasser, in anderem Klima. Sie müssen nicht genauso schmecken, aber sie schmecken“, so der Oliven-Pionier. Neben eingelegten Spezialitäten, soll es in Zukunft auch Öl aus seinen eigenen geben, wofür gerade eine kleine Presse angeschafft wird. Die wenigen Oliven im Süden pressen zu lassen war für Bräuer keine Option. „Es soll ein regionales Produkt bleiben“, erklärt er auch, warum er seine Produkte nicht über das Internet vertreibt.

Seinen Olivenberg in der Wachau pachtete er von der Familie Zizala, die nun selbst auch „Wachauer Oliven“ anbaut. Dabei wurde der Wein des Südhangs in Oberarnsdorf aber nicht verdrängt, sondern lediglich die mittlerweile verwaldeten Flächen in exponierten oder höheren Lagen wieder revitalisiert. „Wer die Wachau kennt, weiß, dass der Wein früher auch bis hier oben wuchs.“