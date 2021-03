"ÖsterReis": Lokaler Reisanbau in Österreich nimmt Fahrt auf

Neumeyer erhält fast täglich Anfragen von Landwirten, viele würden sich aber wieder zuürckziehen, weil der Arbeitsaufwand hoch sei. Dazu kämen klimatische Rahmenbedingungen, die in Ostösterreich mit langen Trockenperioden stärker ausfallen als in anderen Regionen des Landes. Und dann spiele – wie stets in der Landwirtschaft – auch das tatsächliche Wetter eine Rolle. Im Vorjahr war der Mai sehr regnerisch. Das hat letztlich dazu geführt, dass die Ernte um 50 Prozent geringer war als im Jahr davor. "Das muss ein Betrieb auch verkraften.“