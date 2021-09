Wie die Erdnussbutter in das Weinviertel kam

Seit zwei Jahren sind die Bio-Erdnüsse aus dem Weinviertel im „Ja! natürlich“-Sortiment in heimischen Supermarktregalen zu finden. „Die Nachfrage ist enorm“, schildert Stefan Romstorfer, deswegen arbeiten sie nun mit Vertragslandwirten zusammen. Die Erntetechnik habe sie zunächst noch vor Herausforderungen gestellt, aber nun haben sie auch hier Fortschritte gemacht.

Vom "Abfallprodukt" zum Erfolgsprodukt

Im Vorjahr haben die zwei jungen Bio-Landwirte dann erstmals auch eigene Erdnussbutter hergestellt und sie „Neuland.bio“ getauft. Sie besteht zu 100 Prozent aus Erdnüssen und ein bisschen Salz. „Wir wollten verhindern, dass die Erdnüsse, die nicht so schön sind und damit so nicht verkauft werden können, im Abfall landen.“ Und so wurde aus dem „Abfallprodukt“ ein wahres Erfolgsprodukt, das ihnen förmlich aus den Händen gerissen wurde. Nachschub gibt es wieder ab November, verkauft wird die erste Weinviertler Bio-Erdnussbutter ab Hof, online (www.neuland.bio) und in ausgewählten regionalen Genussläden.