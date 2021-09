Der älteste Au-Bewohner ist 500 Millionen Jahre alt

Eiszeit, Gluthitze und Sintfluten – all das hat der älteste Bewohner des Nationalparks Donau-Auen überstanden. Dass er das Gebiet nach 500 Millionen Jahren noch immer bevölkert, haben Experten der Österreichischen Bundesforste und der Nationalpark-Gesellschaft nun entdeckt. Man spricht von einem „Sensationsfund“. Der nur etwa zehn Millimeter große Linsenkrebs (Limnadia lenticularis) ist eine besonders stark bedrohte und extrem seltene Art des Urzeitkrebses.

"Ökosystem intakt"

Das „lebende Fossil“ wurde am 11. August von Bundesforste-Biologin Birgit Rotter und Nationalpark-Förster Franz Kovacs auf der Lackenwiese bei Stopfenreuth entdeckt. Experten am Institut für Naturschutzforschung und Ökologie in Wien haben es untersucht und wissenschaftlich bestätigt. Auch ein Weibchen mit Eiern wurde gefunden. Rudolf Freidhager, Vorstand der Bundesforste, die den Großteil der Flächen in den Nationalpark einbringen und ins Management eingebunden sind, freut sich: „Der Nationalpark Donau-Auen zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt an Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten aus. Dieser besondere Fund ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Ökosysteme hier intakt sind.“