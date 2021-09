Bombendrohung: Schwechater Mittelschule evakuiert

Am Montag in der Früh kam es in der Neuen Mittschule am Europaplatz in Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) zu einer Bombendrohung. Schüler und Lehrer wurden aus Sicherheitsgründen aus dem Gebäude evakuiert.

Der Hintergrund der Drohung und wie ernst diese zu nehmen ist, wird laut Polizei gerade überprüft. Der Einsatz läuft aktuell noch und wird noch etwa bis Mittags dauern. Nähere Informationen wollte die Polizei bis dato noch nicht herausgeben.

Mehr Infos in Kürze.