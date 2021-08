Hobby-Geologe verursacht Evakuierung von Polizeiinspektion

Ein Hobby-Geologe verursachte mit seinem Fund am Mittwochnachmittag die Evakuierung einer Polizeiinspektion am Julius-Tandler-Platz in Wien-Alsergrund.

Der Mann fand im Zuge von Grabungen einen Gegenstand, den er für einen Sprengkopf hielt. Er brachte das Fundstück in die Polizeiinspektion, welche kurzfristig gesperrt werden musste.

Ein Sprengstoffexperte identifizierte nach einer ersten Begutachtung das Objekt als Flugzeug-Munition und in weiterer Folge konnte die Sperre der Dienststelle wieder aufgehoben werden.

Appell an die Bevölkerung

Die Wiener Polizei appelliert an die Bevölkerung, bei sprengsstoffverdächtigen Gegenständen oder Kriegsmaterial sich den Auffindungsort zu merken oder zu markieren und sich in eine sichere Distanz begeben. Bei solchen Funden sollten Sie unverzüglich 133 oder 112 rufen. Die aufgefundenen Gegenstände sollten unverändert liegengelassen und nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.

