Cousin-Duo baut Melonen direkt in der Landeshauptstadt an

Vor allem der Faktor Wetter bestimmt die Absatzmengen: „Am meisten verkaufen wir an warmen Wochenendtagen“, so die beiden. Mit einem Kilopreis von 1,22 Euro sind die St. Pöltner Melonen fast doppelt so teuer wie die Ware aus dem Ausland. „Vom Ziehen der Pflanzen, bis zum Setzen und Ernten geschieht bei uns alles per Hand“, erklärt das Duo den höheren Preis. Ohne Erntehelfer, dafür aber mit der ganze Familie, steckten sie im Vorjahr 500 Stunden in die Melonenproduktion.

Hagel hätte Ernte zunichtemachen können

Mit dem höheren Preis werden aber auch zusätzliche Unsicherheitsfaktoren des Anbaus abgegolten. „Für Melonen darf es nicht kälter als zwei oder drei Grad über Null sein“, schildern die beiden die Eigenheiten des Kürbisgewächses. „Auch Unwetter sind eine große Gefahr. Hätte uns der Hagel getroffen, wäre für uns die Saison vorbei.“ Glücklicherweise wird die Saison noch bis Ende des Sommers weitergehen.

Melonen ab Hof