St. Pöltner Musiker macht mit Song seinem Klimafrust Luft

"Mich macht das sehr betroffen und ich frage mich oft, ob es uns ein Stück unterhalb vom Gipfel nicht besser gehen würde, wenn wir weniger brauchen und alles ein wenig langsamer angehen", so Rotheneder, der sich nach Band- und Pseudonym-Veröffentlichung nicht nur mit seinem Namen auf ursprüngliche Pfade begibt.

Nach vielen Stationen in der österreichischen Musik- und Songwritinglandschaft, in eigenen Formationen oder als Gitarrist an der Seite von Lemo oder Julian Le Play, nutzte er die Pandemie für neue Projekte. So gründete der langjährige Kulturmanager des Freiraum St. Pöltens mit "musik.stp" eine Dachmarke für die Musikszene seiner Heimatstadt St. Pölten.

Regionalität in der Musik

Sein Bezug zur Regionalität inspirierte dann auch seinen Umstieg auf Texte in Mundart. Davor veröffentlichte er unter dem Namen "Soulitaire" eigene englischsprachige Songs.