Käse aus Kernen statt von Kühen aus dem Bezirk St. Pölten

Während sie sich vor allem zum Wohl der Tiere pflanzlich ernährt, steht für ihren Mann der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund: „Ich fühle mich fitter, seit ich auf tierische Fette verzichte.“ Zwar sei Österreich „immer noch ein Fleischland“, immer mehr – vor allem junge – Menschen würden sich aus Gründen der Nachhaltigkeit aber für vegane Ernährung interessieren.

Frisch bis gereift

Ihre Produkte vertreibt das Ehepaar entweder auf Märkten oder in Partner-Läden, wie beispielsweise „Evi Naturkost“ in St. Pölten. Auch in einem Online-Shop sind die Produkte erhältlich. Seit Kurzem hat „Vbellabio“ auch Frischkäse mit Kimchi (fermentiertem Gemüse) im Angebot. „Künftig wollen wir uns auch an gereiftem Käse und Blauschimmel versuchen“, so die beiden.

Infos: www.vbellabio.com