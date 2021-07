St. Pöltnerin bietet Kunst der Natur zum Umhängen an

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Obwohl Künstlerin Carina Mader in der Landeshauptstadt wohnt, schlägt ihr Herz für die Natur. Spaziergänge im Wald oder an der Traisen sind die Hauptinspirationsquelle ihrer kreativen Arbeiten. „Es begeistert mich seit meiner Kindheit, welche außergewöhnlichen Dinge man in der Natur finden kann, wenn man nur genau hinsieht“, so die 31-Jährige.

Material und Inspiration

Auf ihren Runden entlang des Wassers oder durch Wald und Wiesen sammelt Mader nicht nur Inspiration, sondern auch Materialien. Neben Pflanzen, die sie in Ton druckt, und Schwemmholz sammelt sie auch Steine und Blumen, die sie mittels verschiedenster Techniken in ihre Ketten, Ohrringe und Ringe verwandelt.

Blüten sammelt und trocknet sie so selbst und füllt damit Glaskugeln als Kettenanhänger. Diese füllt sie auf Wunsch auch individuell – zum Beispiel mit getrockneten Brautsträußen.