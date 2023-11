Ohne Plan und Erfahrung: Bergsteiger auf dem Schneeberg in Not

Wegen Sturmspitzen von über 100 km/h und winterlichen Verhältnissen ist eine dreiköpfige Gruppe Bergwanderer auf dem Schneeberg im südlichen NÖ am Mittwoch in Bergnot geraten. Das Trio, bestehend aus einem 27-jährigen und einem 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sowie einer 45-jährigen Frau aus Wiener Neustadt, musste von der Bergrettung und der Flugpolizei in Sicherheit gebracht werden.

➤Mehr dazu: Neulinge am Berg machen es den Einsatzkräften schwer