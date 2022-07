Energiekrise: Trotzdem Ofen aus in alten Kohlekraftwerken

Klimakrise hin oder her – ein drohender Gaslieferstopp aus Russland und die Angst vor einem Energiekollaps in Europa hat sogar Diskussionen angefacht, alte Kohlekraftwerke in Österreich aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken.

Das Verbund-Kraftwerk im steirischen Mellach beispielsweise soll im äußersten Notfall, also dann, wenn kein Gas mehr fließt, wieder mit Kohle betrieben werden. An anderen prominenten Standorten ist diese Option völlig ausgeschlossen. Dort sucht man nach alternativen und weniger umweltschädlichen Methoden zur Energieerzeugung.

Koloss