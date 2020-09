ÖVP will Turbo für kränkelnde Wirtschaft zünden

Der Bund habe mit der Corona-Hilfe den großen Flächenbrand gelöscht, nun gehe es darum, dass das Land die regionalen Schäden abfängt. Martin Kocher ist als Ökonom und Leiter des Instituts für Höhere Studien (IHS) der nö. Volkspartei bei ihrer Arbeitsklausur beratend zur Seite gestanden. Am Freitag präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Wiener Neustadt ein 229 Millionen Euro schweres Konjunkturpaket, welches heuer und im kommenden Jahr prognostizierte Investitionen von 450 Millionen Euro in Niederösterreich auslösen soll.

Wie ernst die wirtschaftliche Lage nach dem Lockdown und vor den nächsten harten Einschränkungen ab kommender Woche ist, zeigte alleine die Tatsache, dass nach einer Klubklausur erstmals auch Berater wie Kocher oder der Präsident des nö. Wirtschaftskammer, Wolfgang Ecker, beim Mediengespräch neben der ÖVP-Spitze am Podium standen.

Beginn einer entscheidenden Phase

Während man laut Mikl-Leitner Corona-bedingt in Österreich mit einem Wirtschaftseinbruch von 7,3 Prozent rechne, soll es Niederösterreich mit einem Minus von 6,6 Prozent weniger hart treffen. „Allerdings stehen wir am Beginn einer entscheidenden Phase. Es ist die Frage, wie gut wir durch die Pandemie kommen und diese Gesundheitskrise im Bundesland managen“, so die Landeshauptfrau.

Das Konjunkturpaket diene dazu, einen noch weiteren Einbruch der Wirtschaft abzufangen. „Bei allen Maßnahmen, die direkt bei unseren Unternehmen ankommen, ist die Wirtschaftskammer dabei. Jeder Euro, der in die Ankurbelung der Wirtschaft fließt und Innovationen oder Investitionen auslöst, bringt ein Vielfaches des eingesetzten Geldes“, so Ecker.