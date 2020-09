Buntes Stadtfest in Wiener Neustadt abgesagt

Wie die Stadt Wiener Neustadt am heutigen Montag bekannt gab, wird das Bunte Fest, welches am 10. September hätte starten sollen, abgesagt.

Grund dafür ist unter anderem die Corona-Ampel. Wie am vergangenen Freitag bekannt wurde, ist Wiener Neustadt nur knapp an einer gelben Ampel vorbeigeschrammt.

Dem trägt der Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) nun Rechnung: "Angesichts anhaltend hoher Zahlen ist nun die Zeit gekommen, präventiv mit gutem Beispiel voranzugehen, weshalb wir uns zu diesem Schritt entschieden haben und das Bunte Fest inklusive Konzert für Wiener Neustadt für heuer absagen – das alles als Vorsichtsmaßnahme und im Sinne der Gesundheit der Wiener Neustädterinnen und Wiener Neustädter.“

Maßnahmen gegen Ausbreitung

Wiener Neustadt hat bereits vergangene Woche alle nötigen Maßnahmen gesetzt, um die Ausbreitung des Virus in der Stadt einzudämmen. Das reicht von der Wiedereinführung der Maskenpflicht in den Rathäusern über das Reagieren bei den Corona-Fällen in den Fitnesstudios bis hin zu den neuen Richtlinien für den Besuch der Partymeile in der Herrengasse.