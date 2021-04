ÖVP-Abgeordneter legt Beteiligung bei Covid Fighters zurück

Mit mittlerweile 80 Mitarbeitern, die in Ostösterreich mit mehreren Testlabors in Containern und mit mobilen Teams zur Fixgröße im Kampf gegen das Virus geworden, sind die Covid Fighters auch in der Testentwicklung an vorderster Front aktiv. Als sie im Dezember des Vorjahres den Auftrag des Landes Niederösterreich für mobile Schultests an Land zogen, nahm FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer sofort die Beteiligung Erbers ins Visier und unterstellte eine schiefe Optik.

Computerfirma

Erber betonte immer wieder, dass er sich noch in der Zeit vor Corona an einem innovativen Computerprojekt beteiligt hatte und die Covid-Test-Schiene eigentlich völlig ungeplant entstanden sei. „Wir hatte freie Rechnerkapazitäten, die keiner wollte“, so Erber. Mit dem Ankauf eines PCR-Testgeräts habe eine ungeheure Entwicklung eines leidenschaftlich arbeitenden Teams begonnen.

Wie Erber und auch der Geschäftsführer der Covid Fighters, Boris Fahrnberger, berichten, hätte es in der Firma noch keine Gewinnausschüttung gegeben. „Wir investieren jeden verdienten Euro ins neues Equipment und Forschung“, so Fahrnberger. Er bestätigte auch Erbers Zurückzugsangebot. Erber versicherte: „Ich habe keinen Euro verdient. Ich dachte ich kann durch die völlige Transparenz meiner Beteiligung alle Vorurteile aus der Welt schaffen.“