NÖ: Covid-Fighters liefern Testergebnis in zwei Stunden

Präsentation. Ein in einem Container installiertes leistungsfähiges Minilabor, das überall in Österreich blitzschnell platziert werden kann und Corona-Infizierte treffsicher austestet: Diese Idee haben fünf junge IT-Spezialisten aus NÖ trotz medizinischer, bürokratischer und rechtlicher Hürden verwirklicht und am Freitag präsentiert. Corona-Befunde werden dort in maximal zwei Stunden erstellt und den Betreffenden an Ort und Stelle ausgehändigt.

In Ardagger (Bezirk Amstetten), einem mit insgesamt 70 Corona-Erkrankten lange als Hotspot in NÖ geführten Ort, stellten die „Covid-Fighters“ ihr Projekt vor. In der Gemeinde gibt es aktuell keine Infektionen mehr. Eigentlich wollten die jungen Start-up-Betreiber Rechnerkapazitäten ihrer Firma in der ersten Corona-Phase Universitäten im Kampf gegen die Pandemie anbieten. Keine Ahnung habe man von Medizin oder gar der Virologie gehabt, sagt Boris Fahrnberger aus Göstling. „Doch uns wurde rasch klar, dass das Virus in Österreich nur erfolgreich bekämpft werden kann, wenn man rasch Testergebnisse auftreibt“, schildert er die Idee zur Gründung der Firma „Corona-Fighters“.