Ötscher-Tourismus: 467 Vorschläge für Neupositionierung

Mit einem prall gefüllten Sack an Ideen und Vorschlägen zur Neupositionierung geht die Planung der Zukunft der Tourismusregion am Ötscher in die nächste Phase. Beim Ideenwettbewerb „Der Ötscher ruft“ sind in 60 Tagen insgesamt 467 Vorschläge von bisher 410 registrierten Personen eingelangt.

„Beim Prozess der touristischen Neupositionierung von Lackenhof am Ötscher ist es ganz wichtig, dass sich die Betroffenen selbst einbringen. Da ist viel positive Energie spürbar“, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger, der den Ideenwettbewerb im vergangenen Dezember startete, nachdem das Land Niederösterreich den Skiliftbetrieb für vorerst zwei Jahre gerettet hat.