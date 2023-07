Öko-Vorzeigebau aus Holz: Bauernkammer hinterlässt grünen Fußabdruck

Eine Fassaden- und Dachbegrünung auf einem Speichersubstrat garantiert, dass die Pflanzen auch lange Hitzeperioden im Sommer überstehen. Für die Begrünung hat man auf hitzeresistente Schwarzkiefer und Ahorn gesetzt.

Rohbau in wenigen Wochen

Der Holzbau hat es ermöglicht, dass der Rohbau nach dem Start am 21. November in nur wenigen Wochen fertig war. „Mittlerweile erkennt man auch im öffentlichen Bau die Vorteile. Aktuell herrscht enorme Nachfrage nach Kindergärten und Schulausbauten in Holzbauweise“, sagt Aichinger.

Was die Gestaltung der neuen Bauernkammer anbelangt, hat ein Platzhirsch den Architektenwettbewerb für sich entschieden. Mit seinem Architekturbüro in Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) zeichnet Franz Kaltenbacher für Projekte wie das Hilton-Hotel Wiener Neustadt, die Tabakfabrik Linz, das Shopping City Seiersberg oder das neue Gasthaus Reisenbauer in Scheiblingkirchen verantwortlich.