ÖBB eröffnet mietbare Großbüros direkt am Bahnhof

Die kurze Planungssitzung, ein Meeting von Projektpartnern, die aus allen Himmelsrichtungen anreisen und rasch weiter müssen oder der feine, kleine Firmentermin, an den Mitarbeiter kurz andocken und dann wieder ausschwärmen: In freien Immobilien und Büroflächen auf ihren Bahnhöfen wollen die ÖBB derzeit ein neues Geschäftsmodell installieren.

Am Bahnhof Amstetten , unmittelbar an der Westbahn, wird im Oktober ein Co-Working-Space mit 430 Quadratmeter Arbeitsfläche eröffnet.

In der bahneigenen Immobilie direkt über dem Amstettner Postamt werken die Professionisten bereits emsig. Ab 1. Oktober wollen die Bahnmanager den modernen Co-Working-Space für Interessierte sogar ein Monat lang zur Gratisnutzung und zum Test anbieten. Am 7. November wird eröffnet.

Das neue Modell, das österreichweit lediglich in weit kleinerer Form am Bahnhof Bad Ischl in Oberöstereich angeboten wird, soll mit der Wiener "Andys coworking company Gmbh" des Gründers Marcus Weixelberger angeboten werden.

"Mit unserem Shared-Office-Projekt in Amstetten schaffen wir einerseits ein attraktives Angebot für Bahnreisende und Anrainer und können andererseits vorhandene Flächen in den Bahnhofsgebäuden revitalisieren und einer neuen Nutzung zuführen“, erklärt Erich Pirkl, Geschäftsführer der Immobilienmanagement GmbH der ÖBB.

Angesprochen sollen Kunden werden, die moderne Arbeitsplätze mit guter Verkehrsverbindung suchen.