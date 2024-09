Endlich etwas Neues im Westen: Erste Züge auf Westbahn unterwegs

Kurz nach 6 Uhr stehen am Mittwoch bereits zwei Züge der Westbahn am Wiener Westbahnhof bereit. Jener auf Gleis 6 wird als doppelte Garnitur geführt. Mit Endziel München wird es der erste sein, der seit der hochwasserbedingten Sperre der Strecke am Sonntag die Bundeshauptstadt verlässt.

Schüler, Pendler und zuletzt in Wien festgesessene Reisende sind an Bord. Wien - St. Pölten - Linz - Salzburg - Innsbruck - Bregenz. Die Westbahnstrecke verbindet sechs von neun Landeshauptstädten und ist damit die wichtigste und meistbefahrene Zugverbindung des Landes.

Trotzdem lässt sich problemlos ein Platz finden. "Wenn Sie nach Salzburg oder München fahren wollen, müssen Sie bitte in die vordere Garnitur einsteigen. Der Zug wird in Attnang-Puchheim geteilt", erklärt ein Westbahn-Mitarbeiter.

Auf die Minute um 6.38 rollt die Westbahn an diesem Mittwochmorgen los. Immer wieder mit der Durchsage: "Aufgrund der Störungen auf der Strecke wird es immer wieder zu kurzen Aufhalten kommen." Aber dennoch soll jede Stunde soll nun ein weiterer Zug vom Westbahnhof Richtung Salzburg auf Schiene gehen. Am Hauptbahnhof soll der erste Zug um 7.55 abfahren.

Ausfall aller ICE-Züge zwischen Wien Hbf und Passau. Ausfall NJ/EN Verkehr grenzüberschreitend und in Österreich. Ausfall aller EC/EN Züge im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Tschechischen Republik und Polen, die Züge fahren von Österreich kommend nur bis Hranice na Morave. Es ist kein Schienenersatzverkehr möglich.

Auch hier ist geplant, jede Stunde einen Railjet loszuschicken. Ebenfalls als Doppelgarnitur, die in Salzburg geteilt wird, ein Teil fährt nach München, der andere Richtung Vorarlberg.

Dieser Zug hält, wie es Chris Lohner so schön durchsagen wird, bis nach Linz, wo längst alles auf Schiene ist, in Wien Meidling, Tullnerbach, Amstetten und St. Valentin. Ob die fahrplanmäßigen Zeiten eingehalten werden können, ist offen. Denn die Wasserschäden an den Gleisen der Westbahn sind längst nicht alle behoben.

Deutsches Eck gesperrt

Ganz reibungslos werden Bahnreisende aber an diesem Mittwoch dennoch nicht von Wien bis in den Westen des Landes kommen. Die ÖBB müssen ihre Züge nach Tirol und Vorarlberg umleiten, die Westbahn Passagiere im Schienenersatzverkehr von Salzburg nach Innsbruck in Busse setzen.

Das Deutsche Eck ist, wieder einmal, wegen Bauarbeiten gesperrt. Das war freilich schon geplant, bevor der Osten Österreichs überflutet wurde

Und auch auf der Ostbahn ist der Zugverkehr laut ÖBB sowohl für den Fernverkehr als auch für den Nahverkehr uneingeschränkt möglich.