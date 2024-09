Nach Hochwasser: Westbahnstrecke in NÖ schwer in Mitleidenschaft gezogen

Die Unwetter haben sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr "massive Einschränkungen" verursacht, erläuterte Engel. Inzwischen wurden einige Sperren wieder aufgehoben. Seit Samstag stehen rund 500 Mitarbeiter der ÖBB Infrastruktur AG im Schichtdienst rund um die Uhr im Einsatz. Unterstützt werden sie von externen Kräften. Auch die Entfernung von Bäumen habe das Personal in den vergangenen Tagen "massiv beschäftigt", berichtete die Vorständin.

"Ein Ereignis, das weit über alle Planungsannahmen hinausgeht"

Die Schutzanlagen der ÖBB seien auf ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt. "Wir hatten allerdings - speziell in Niederösterreich - ein Ereignis, das weit über alle Planungsannahmen hinausgeht. Das übersteigt alles, was wir jemals für möglich gehalten haben", sagte Engel. Ein Hochwasserschutz ähnlich wie bei den Wiener Linien sei im Bahn-Streckennetz "kaum möglich", weil es viel zu groß sei und auch die elektrischen Anlagen in den Tunnels umfassender seien. Es gelte in Aufarbeitung dieses Ereignisses etwa, Dimensionierungsgrundsätze und normative Grundlagen dahingehend anzuschauen, "wie wir in Zukunft auf die Konsequenzen aus Klimawandel und Naturgefahren reagieren können".