ÖBB und die Weststrecke: Keine Entspannung in Sicht

Die ÖBB arbeiten auf Hochtouren. Denn die Einschränkungen auf der Westbahn sind in vielerlei Hinsicht ein Problem. Für den Personenverkehr, aber auch für den Güterverkehr. Dennoch gilt: Die Verbindungen können erst wieder geöffnet werden, wenn alle Schäden behoben und alle technischen Einrichtungen eingehend überprüft sind, um einen sicheren Zugverkehr zu gewährleisten.

Deshalb gab es auch nach dem jüngsten Krisenstab, der am Donnerstagabend zu Ende ging, für die Weststrecke keine wesentlichen Neuerungen: Auf der „alten Weststrecke“ kann derzeit nur ein Gleis befahren werden. "Wir arbeiten intensiv daran, das zweite Gleis für den Zugverkehr freigeben zu können", heißt es in der schriftlichen Stellungnahme, allerdings seien dort noch durchnässte Hänge in Bewegung: "Diese müssen genau beobachtet werden."

Tunnel stehen teils noch unter Wasser

Der Lainzer Tunnel ist mittlerweile wasserfrei, in anderen der Tunnelkette, wie etwa dem Atzenbrugger Tunnel, ist das noch nicht gelungen. Noch kann nicht abgeschätzt werden, wann die neue Strecke, auf der die Züge mit über 200 km/h fahren können, wieder in Betriebe genommen werden kann.

Dazu ist es nötig, alle Betriebsanlagen im Tunnel sowie die gesamte Elektronik, die unter Wasser gestanden ist, zu überprüfen.