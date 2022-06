Obersiebenbrunn: Gemeinderat ist klein, aber beschlussfähig

Das sieht SPÖ-Fraktionsvorsitzender Michael Mann anders: Er bereue die Rücktritte nicht. „Für uns ändert sich nicht viel, wir waren ohnehin immer von den Informationen abgeschottet“, sagt er. Dennoch sei es frustrierend, als stimmenstärkste Partei – die SPÖ hatte nach den Neuwahlen im Jänner dieses Jahres sieben Mandate – nicht mehr im Gemeinderat mitreden zu können.

Was aber nicht heißt, dass man die politische Arbeit einstellen will; die SPÖ will eine Kontrollfunktion übernehmen und der Regierung auf die Finger schauen. „Wir sind weiterhin für die Bürger Obersiebenbrunns da“, kündigt Mann an. Die Zustimmung aus der Bevölkerung sei jedenfalls groß, es hätte sogar Parteieintritte gegeben. „Wir werden ein unglaublich starkes Team zusammenstellen“, so Mann.