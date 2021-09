NS-Vergangenheit holt den Kurort Semmering ein

Mit der Semmeringer Skilegende Josef Wallner war rasch ein neuer Namensgeber aus dem Hut gezaubert. Doch kurz vor der Beschlussfassung im Gemeinderat musste die Notbremse gezogen werden, denn auch Wallner hatte NSDAP-Vergangenheit und war im Zuchthaus.

Jüdischer Arzt

Autor Richard Weihs mischte sich deshalb mit Rückhalt von Historikern in die Gemeindeangelegenheit ein. Wie er selbst meint, um der Ortsführung „eine weitere Blamage zu ersparen“. Auf Anraten der Historikerin Ingrid Oberndorfer, Spezialistin für die Geschichte der Juden in NÖ, wurde der jüdische Arzt Viktor Hecht als Namensgeber vorgeschlagen. Ein für seine Naturheilverfahren bekannter Alternativmediziner, der mehrere Sanatorien am Semmering führte und sofort nach dem Anschluss durch die Nazis enteignet wurde. Aus seinem Sanatorium wurde eine Anstalt für politische Schulung von Mitarbeitern der Nationalsozialistischen Bewegung. Für Weihs somit der perfekte Kandidat.

Doch die Gemeinde ließ sich bei der Entscheidung nicht von außen dreinreden – sehr zum Missfallen des Autors, der deshalb mit Doppelreiter auf Konfrontation ging und alle möglichen Stellen bis hin zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anschrieb.