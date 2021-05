Straßenschild mit Nazi-Namen: Kurort tappte fast in nächste Falle

Es scheint so, als sei es gar nicht so einfach, einen prominenten Namensgeber für eine Straße ohne bedenkliche Vergangenheit zu finden. Im Kurort Semmering hat man jedenfalls diese unangenehme Erfahrung gemacht. Auf der Suche nach einer neuen Bezeichnung für die „Dr. Hermann Stühlinger Straße“ – ein prominenter Semmeringer Arzt mit NSDAP-Hintergrund – wäre die Gemeinde beinahe in das nächste Fettnäpfchen getreten. Fast wäre eine umstrittene Person bei der Namensgebung durch die nächste ersetzt worden.

Bei Recherchen zu seinem Buch „Am Semmering“ war der Künstler und Buchautor Richard Weihs auf Hinweise gestoßen, wonach eine Straße nach einem bekannten NSDAP-Arzt benannt war. Von der dunklen Vergangenheit Hermann Stühlingers wusste am Semmering aber so gut wie niemand. Im Gegenteil: Er genoss höchstes Ansehen und betreute in dem von ihm gegründeten Kurhaus bis zu seinem Tod 1996 Tausende Patienten.