NS-Liederbuchaffäre: Vermutlich keine Anklage

Der Fall hatte Ende Jänner ein politisches Beben ausgelöst. Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer legte nach der NS-Liederbuchaffäre alle politischen Ämter zurück. Wie sich nach monatelanger Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und das Landesamt für Verfassungsschutz nun heraus stellt, kann es in der Angelegenheit aller Voraussicht nach keine Anklage gegen die vier Beschuldigten geben. Die bisherigen Ermittlungen haben keinen strafrechtlichen Tatbestand ans Tageslicht gebracht.

Wie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigt, sind die Befragungen aller Zeugen abgeschlossen. Gemeint sind damit die 70 Mitglieder der Burschenschaft Germania, in deren Räumlichkeiten in Wiener Neustadt das Liederbuch mit den nationalsozialistischen Texten aufgetaucht ist.