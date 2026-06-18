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Niederösterreich

Streit in NÖ Landesregierung um Rettungswesen eskaliert

Schwarz-Blau stellt Dringlichkeitsantrag und wirft roter Landesrätin Prischl „Untätigkeit“ bei Neustrukturierung vor. Die SPÖ sieht den „Bruch des Gesundheitspakts.“
Wolfgang Atzenhofer
18.06.2026, 14:19

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Klubchefs Hackl (ÖVP) und Teufel (SPÖ)

Im Streit um die Umstrukturierung des Rettungswesens in Niederösterreich setzten die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ bei der donnerstägigen Landtagssitzung eine ungewöhnliche Aktion. Mithilfe eines von ihnen gestellten Dringlichkeitsantrags wurde SPÖ-Landesrätin Eva Prischl aufgefordert, ihre „Untätigkeit“ bei der Umsetzung der Reformen im Rettungswesen aufzugeben.

Unmittelbar vor der Sitzung kündigten die beiden Klubobmänner Kurt Hackl (ÖVP) und Reinhard Teufel (FPÖ) den außergewöhnlichen Schritt an. Prischl solle sich auf ihre Zuständigkeit im Rettungswesen erinnern, man habe derzeit das Gefühl, sie wolle die im Gesundheitsplan 2040+ auch mit den SPÖ-Regierungsmitgliedern paktierten Maßnahmen eher verhindern und nicht nach positiven Lösungen suchen, schilderte Hackl. Prischl glänze seit Monaten mit Untätigkeit, „wir zeigen ihr deshalb die gelbe Karte“, erklärte er.

Politischer Schlagabtausch: Jetzt eskaliert der Notarzt-Streit in NÖ

Hackl erinnerte daran, dass die Gesundheitslandesrätin mit den Rettungsorganisationen den 75 Millionen Euro schweren Rettungsdienstvertrag verhandelt und unterschrieben habe. Darin sei auch fixiert worden, dass bis zum 1. April 2027 die neuen Strukturen im Rettungswesen einzurichten seien.

Notarztstützpunkte

Wie vielfach berichtet, bekämpft vor allem SP-Landesrat Sven Hergovich die vom Landtag beschlossene Reduzierung der Notarztstützpunkte auf 21 Standorte in ganz NÖ massiv. Ohne gleichwertige Ersatzangebote werde man die Schließung von Notarztstationen nicht akzeptieren, lautet der Standpunkt der SPÖ.

Im vom Landtag mehrheitlich und in der Landesregierung einstimmig beschlossenen Gesundheitsplan 2040+ sei vorgesehen, dass keine Strukturen verändert werden, bevor Ersatz bereitstehe, so Hackl. „Aber diese Garantie ist kein Freibrief dafür, um aus Jux und Tollerei oder Parteitaktik notwendige Reformen zu verschleppen. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Landtag“, so der ÖVP-Klubchef. Landtagsbeschlüsse seien umzusetzen. Hackl: „Mit der Gesundheit unserer Landsleute spielt man nicht.“

Heftiger Polit-Schlagabtausch um regionalen Gesundheitsplan in NÖ

FPÖ-Klubchef Teufel stieß ins selbe Horn. Die SPÖ habe dem Gesundheitsplan zugestimmt und müsse sich nun daran halten. Die Gesundheitsreform jetzt aufzuschnüren, wäre nur kontraproduktiv, weil wertvolle Zeit verloren ginge.

Verantwortung

Mit dem Dringlichkeitsantrag wolle man Prischl an ihre Verantwortung gegenüber der nö. Bevölkerung erinnern, „mit der Gesundheitsversorgung spielt man keine Spielchen aus reiner Parteitaktik“, forderte Teufel.

Einmal mehr verwies er darauf, dass „50 Topleute vom Fach“ den Gesundheitsplan ein Jahr lang ausgearbeitet hätten. Ihr Ziel sei gewesen, die Gesundheitsversorgung der Niederösterreicher fit für die zukünftigen Anforderungen zu machen.

Als erste Reaktion zur Aktion der schwarz-blauen Koalition kündigte SPÖ-Chef Hergovich eine eilig einberufene Pressekonferenz für Donnerstagnachmittag an. Thema: „Schwarz-Blau bricht den Gesundheitspakt“. 

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