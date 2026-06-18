Streit in NÖ Landesregierung um Rettungswesen eskaliert

Im Streit um die Umstrukturierung des Rettungswesens in Niederösterreich setzten die Koalitionspartner ÖVP und FPÖ bei der donnerstägigen Landtagssitzung eine ungewöhnliche Aktion. Mithilfe eines von ihnen gestellten Dringlichkeitsantrags wurde SPÖ-Landesrätin Eva Prischl aufgefordert, ihre „Untätigkeit“ bei der Umsetzung der Reformen im Rettungswesen aufzugeben. Unmittelbar vor der Sitzung kündigten die beiden Klubobmänner Kurt Hackl (ÖVP) und Reinhard Teufel (FPÖ) den außergewöhnlichen Schritt an. Prischl solle sich auf ihre Zuständigkeit im Rettungswesen erinnern, man habe derzeit das Gefühl, sie wolle die im Gesundheitsplan 2040+ auch mit den SPÖ-Regierungsmitgliedern paktierten Maßnahmen eher verhindern und nicht nach positiven Lösungen suchen, schilderte Hackl. Prischl glänze seit Monaten mit Untätigkeit, „wir zeigen ihr deshalb die gelbe Karte“, erklärte er.

Hackl erinnerte daran, dass die Gesundheitslandesrätin mit den Rettungsorganisationen den 75 Millionen Euro schweren Rettungsdienstvertrag verhandelt und unterschrieben habe. Darin sei auch fixiert worden, dass bis zum 1. April 2027 die neuen Strukturen im Rettungswesen einzurichten seien. Notarztstützpunkte Wie vielfach berichtet, bekämpft vor allem SP-Landesrat Sven Hergovich die vom Landtag beschlossene Reduzierung der Notarztstützpunkte auf 21 Standorte in ganz NÖ massiv. Ohne gleichwertige Ersatzangebote werde man die Schließung von Notarztstationen nicht akzeptieren, lautet der Standpunkt der SPÖ. Im vom Landtag mehrheitlich und in der Landesregierung einstimmig beschlossenen Gesundheitsplan 2040+ sei vorgesehen, dass keine Strukturen verändert werden, bevor Ersatz bereitstehe, so Hackl. „Aber diese Garantie ist kein Freibrief dafür, um aus Jux und Tollerei oder Parteitaktik notwendige Reformen zu verschleppen. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Landtag“, so der ÖVP-Klubchef. Landtagsbeschlüsse seien umzusetzen. Hackl: „Mit der Gesundheit unserer Landsleute spielt man nicht.“