Politischer Schlagabtausch: Jetzt eskaliert der Notarzt-Streit in NÖ

In Niederösterreich tobt weiter ein heftiger Streit um die Reform der Notarztversorgung. Auslöser der Debatte sind die Pläne im Rahmen der Gesundheitsreform, die Zahl der Notarztstandorte von derzeit 32 auf künftig 21 zu reduzieren. SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich stellte nun klar, dass es aus seiner Sicht keine Schließung ohne gleichwertigen oder besseren Ersatz geben dürfe.

„Ich bestehe auf die Einhaltung dieser Bedingung“, sagte Hergovich. Gerade im Bereich der Notarztversorgung drohe nun jedoch ein Abgehen von diesem Grundsatz, weil notwendige Begleitmaßnahmen noch nicht umgesetzt seien. „Man kann keine Notarztstützpunkte zusperren, solange die Erst- und Akutversorgung nicht einmal in den Spitälern flächendeckend funktioniert.“ Keine Unterstützung im Landtag Die SPÖ brachte deshalb im Landtag einen Antrag ein, mit dem die bestehende Struktur so lange aufrechterhalten werden soll, bis die vorgesehenen flankierenden Maßnahmen tatsächlich umgesetzt sind. Der von ÖVP und FPÖ eingebrachte Gegenantrag werde von den Sozialdemokraten in der Landtagssitzung am Donnerstag nicht unterstützt werden, kündigte der Politiker an.

ÖVP: „Keine Verschlechterung“ Die Volkspartei weist die Vorwürfe zurück. Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betonte, dass genau dieser Grundsatz – keine Verschlechterung ohne Ersatz – bereits Teil des gemeinsam beschlossenen Gesundheitsplans sei. Diesem habe auch die SPÖ zugestimmt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP NÖ Zauner (Mitte) kritisierte Hergovich scharf.

Zauner verwies zudem darauf, dass die Verantwortung für die Rettungsdienste bei Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) liege. „Jede Kritik, die Hergovich an der Umsetzung des Gesundheitsplans im Bereich der Notarztversorgung übt, übt er an seiner eigenen Landesrätin.“ Vonseiten der ÖVP wird außerdem argumentiert, dass NÖ trotz der Reduktion weiterhin die höchste Notarzt-Versorgungsdichte Österreichs haben werde. Für 1,7 Mio. Einwohner seien künftig 21 Notarzteinsatzfahrzeuge vorgesehen.