16.923 Bürger unterschrieben Petition zur Rettung des Notarztstützpunktes in NÖ

Das wünschen sich zumindest zahlreiche Proponenten hinter einer Petition aus dem Ybbstal , die die Notarztstelle in Waidhofen/Ybbs retten wollen.

Einen Monat gesammelt

Nach der einmonatigen Unterschriftenaktion wurden am Magistrat Waidhofen/Ybbs alle analogen Unterschriftenlisten aus den Gemeinden des Ybbstals und aus Nachbargemeinden in OÖ und in der Steiermark ausgewertet und auf ihre Gültigkeit kontrolliert. Zusammen mit den 9.500 Unterschriften in der Online-Petition kam man auf genau 16.923 Unterschriften. Eine Freitagmittag präsentierte Abrechnung musste etliche Stunden später nochmals korrigiert werden, weil noch Listen nachgereicht worden waren.

Es geht, wie berichtet darum, dass der Notarztstützpunkt in Waidhofen erhalten bleibt oder zumindest medizinisch vollwertig ersetzt wird. Wobei der Notarzthubschrauberstützpunkt im benachbarten Ybbsitz durch ein Notarztfahrzeug aufgerüstet werden soll, damit auch bei Nacht oder Schlechtwetter Einsätze bestritten werden können.