Heftiger Polit-Schlagabtausch um regionalen Gesundheitsplan in NÖ

Mehrere zentrale Vereinbarungen des Gesundheitspakts würden missachtet, allen voran das Versprechen, dass es keine Standortschließungen ohne gleichwertigen Ersatz geben dürfe. „In Gmünd ist genau das der Fall, wo das Spital durch eine Tagesklinik ersetzt werden soll“, sagt Hergovich.

Ausbildungsplätze für medizinisches Personal

Auch bei den Wartezeiten drohe eine Verschlechterung. Statt kürzer zu werden, würden diese laut Entwurf in mehreren Bezirken weiter steigen. Zudem fehle eine abgestimmte Versorgung mit Wien und dem Burgenland – ein politisches Versäumnis des für den RSG zuständigen FPÖ-Landesrats Martin Antauer, wie der SPÖ-Chef betont.

Besonders kritisch sieht er das völlige Fehlen konkreter Maßnahmen zur Sicherung des ärztlichen Nachwuchses. Trotz klarer Vorgaben des Bundes würden Ausbildungsplätze weder ausreichend geplant noch ausgebaut. Stellungnahmen von Ärzten aus mehreren Bezirken zeichnen laut Hergovich ein „dramatisches Bild“: unbesetzte Kassenstellen, Aufnahmestopps, monatelange Wartezeiten, fehlende Kinderärzte.