NÖ: Zwölf Feuerwehren bekämpfen Großbrand auf Bauernhof

Der Brand dürfte kurz nach 11 Uhr am Vormittag ausgebrochen sein. Nach ersten Angaben dürfte es über die Hackschnitzelheizanlage des Betriebs zu dem Großbrand gekommen sein. Das Wirtschaftsgebäude ging in Flammen auf. Der heftige Wind fachte den Brand an.

Alarmstufe B4

Über die Bezirksalarmzentrale Amstetten wurde die Alarmstufe B4 ausgelöst. Feuerwehren aus dem halben Bezirk Scheibbs, von Purgstall bis Scheibbs und St. Anton sowie aus der unmittelbaren Nachbarschaft fuhren zu. Auch vier Feuerwehren aus dem Bezirk Melk stehen im Einsatz.