51 Einsatzkräfte bekämpften Brand bei Kremser Entsorgungsfirma

Am Samstagvormittag stand die Lagerstätte einer Entsorgungsfirma in Krems in Vollbrand. Die Kremser Feuerwehr rückte umgehend aus, auch zwei weiteren Feuerwachen, Gneixendorf und Rehberg, wurden nachalarmiert. 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Einsatz beteiligt.

Starke Rauchentwicklung

Während das erste Fahrzeug der Kremser Feuerwehr zum Einsatzort ausrückte, gingen in der Bezirksalarmzentrale mehrere Notrufe über eine starke Rauchentwicklung im Einsatzgebiet ein. Um am Einsatzort sofort agieren zu können, rüsteten sich die Mannschaften deshalb bereits während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus.