NÖ: Zusätzlicher Corona-Checkpoint vor Weihnachten

Zu den fünf Teststandorten in Niederösterreich, an denen kommende Woche noch an zwei Tagen vor Weihnachten gratis Corona-Antigentests angeboten werden, gesellt sich ein sechster. In Waidhofen an der Ybbs wird nun ebenfalls neben Amstetten, St.Pölten, Zwettl, Korneuburg und Wiener Neustadt am Montag und Dienstag eine Teststraße eingerichtet werden.

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) machte sich für den Testbetrieb in der Waidhofener Sporthalle am 21. und 22. Dezember stark. Auch Bürger aus anderen Gemeinden sind eingeladen, dieses Angebot in der Ybbsstadt zu nutzen. Getestet wird am Montag von 10 bis 20 Uhr und am Dienstag von 7 bis 13 Uhr.

Kein Freibrief

„Es ist mir wichtig, den Zugang zu den kostenlosen Tests so einfach wie möglich zu gestalten. Gerade vor den Feiertagen ist Testen eine Möglichkeit, um die ältere Generation zu schützen und das Weihnachtsfest etwas sicherer zu gestalten. Dennoch ist es kein Freibrief“, sagt Krammer. In einem Miteinander mit dem Roten Kreuz und dem Bundesheer, sowie mit Unterstützung des Landes können die Tests in Waidhofen umgesetzt werden.