NÖ will Unternehmer fit für den Neustart machen

Um Jungunternehmer sowohl in ihrer unternehmerischen als auch körperlichen und mentalen Fitness zu unterstützen, startet Niederösterreichs Gründeragentur „riz up“ in Kooperation mit dem Sportland Niederösterreich das Business-Fit-Programm.

„Niederösterreich ist ein Land der Gründerinnen und Gründer. Das zeigen die hohe Gründerzahl von rund 6.700 Neugründungen pro Jahr und die hohe Überlebensquote der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer“, sagt Wirtschafts- und Sportlandesrat Jochen Danninger. Mit der Aufhebung der Corona-Einschränkungen wollen viele Jungunternehmer im Land wieder durchstarten. Dafür brauche es sowohl betriebswirtschaftliche als auch körperliche Fitness. Das Business-Fit-Programm soll dabei gezielt unterstützen.

Fitness für Kopf und Körper

Zehn Webinare werden angeboten, mit Schwerpunkten von Planrechnungen bis zu hin Online-Marketing und Verkauf. Bei der zweiten Säule „Body & Mind Fit“ geben niederösterreichische Sportler in Kurzvideos gezielt Tipps für körperliche und mentale Fitness. „Wir bauen dabei auf Mikrolearning: kurz und aussagekräftig. Über 30 solcher 30-Sekunden-Tipps sind schon online, an die 100 Clips wird unsere Fiti-Thek bis Sommerbeginn anbieten“, erklärt „riz up“-Geschäftsführerin Petra Patzelt.

Mit dabei ist unter anderem der dreifache Weltmeister auf der Radrennbahn und Olympiateilnehmer Roland Königshofer. Er hat einen der Fit-Tipps-Videos gedreht: „Raus in die Natur und sich bewegen. Egal wie lang und gleich heute damit anfangen, das ist die Basis für eine erfolgreiche Fitness“, so Königshofer. Auch Jungunternehmer Christoph Mitterböck unterstützt das Projekt; er betreibt das EasyFitness:MC Sports Fitnessstudio in Wilhelmsburg und hat im letzten Jahr trotz der Corona-Krise zusätzlich die Eisbar am Annaberg übernommen.