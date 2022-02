Rekord: 1,23 Milliarden Euro für heimische Start-ups

Heimische Start-ups durften sich im Vorjahr über einen Milliardenregen freuen. Insgesamt floss in 131 Finanzierungsrunden Kapitalspritzen in Höhe von 1,23 Milliarden Euro an die Jungunternehmen. Das war fast fünf Mal so viel wie im gesamten bisherigen Rekordjahr 2020 und mehr als in allen sechs Vorjahren zusammen.

Dies geht aus dem Start-up Investment Barometer der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY in Zusammenarbeit mit der Austrian Angel Investors Association (AAIA) und der Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation (AVCO) hervor.

Zwei Einhörner

In der Statistik gibt es jedoch zwei Ausreißer. Die beiden "Einhörner" GoStudent und Bitpanda konnten gemeinsam mehr als die Hälfte der Gesamtsumme, insgesamt 652 Mio. Euro lukrieren. Die Zahl der Finanzierungsrunden ging insgesamt um 14 Prozent bzw. 22 Abschlüsse zurück. Dennoch bedeutet dies den zweithöchsten Wert seit Beginn der Erhebungen in 2015.

Für Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems bei EY Österreich ist das Rekordinvestment "einerseits ein Resultat eines starken Reifeprozesses des heimischen Start-up-Ökosystems, andererseits ein Spiegelbild der günstigen Großwetterlage mit viel Liquidität, niedrigen Zinsen und attraktiven Renditen in Europa".