Die Start-up-Millionen aus dem Ausland

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

So bräuchte es etwa eine Vereinfachung der Mitarbeiterbeteiligung, da die Anteilsübertragung oft die einzige Möglichkeit sei, um junge Talente für Start-ups zu begeistern. „Zudem müssen wir internationale Experten ins Land holen, die jungen Gründern zur Seite stehen. Die aktuelle Rot-Weiß-Rot-Karte funktioniere diesbezüglich nicht gut, so Hansmann. „Vor allem aber ist es wichtig, steuerliche Maßnahmen zu setzen, die sicherstellen, dass auch vorhandenes privates Kapital in den Markt fließt und sich hier etwas tut.“ Die Geldgeber aus dem Ausland sieht Hansmann nicht als Konkurrenz. „Es gibt genügend Start-ups auf dem Markt. Jeder, der investieren will, kann das auch.“ Und die Konkurrenz belebe das Geschäft.

Der Start-up-Markt 2021

Mehr als 1,2 Milliarden Euro an Risikokapital floss im vergangenen Jahr in heimische Start-ups, wie der Start-up-Barometer für 2021 von EY zeigt. Die Summe ist ein absoluter Rekord und fast das Vierfache der Investition, die im Jahr 2020 vergeben wurde. Interessant dabei: Mehr als die Hälfte der Summe floss in nur zwei Start-ups, GoStudent und Bitpanda. Sie sind derzeit die einzigen Unicorns im Land.