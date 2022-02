Bank-Referenzen

Zu den Referenzkunden zählen die Erste Bank, Bawag PSK, Citigroup und der spanische Telekomanbieter Telefonica. Zuletzt gebe es auch verstärkt Anfragen aus dem Gesundheitsbereich, so Hann. Mit dem Investorengeld will er vor allem den US-Markt weiter aufbauen, eine Niederlassung in New York gibt es schon. "Unser Markt ist global, ein wichtiger Fokus sind die USA", hat Hann große Ziele. Die Zahl der Mitarbeitenden soll noch in diesem Jahr von 40 auf 65 aufgestockt werden. Umsatz- und Ertragszahlen gibt Hann keine bekannt, wie alle Start-ups sei man noch in der Verlustzone.