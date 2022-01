Im Spiel seien Temasek Holdings (Singapur), Bestandsinvestoren Bitburger Ventures (Deutschland) und Founders Future (Frankreich). Das Geld soll in die globale Expansion und in Forschung und Entwicklung fließen. Seit Mitte letzten Jahres ist Waterdrop auch in den USA erhältlich.

Expansionspläne

Der Expansionskurs in die USA soll im kommenden Jahr weiter gehen, ehe man den Kurs nach China fortsetze, heißt es. Mittelfristig wolle sich das Unternehmen mit Büros in den USA, Paris, London, Brünn und Singapur niederlassen. Aktuell hat das Unternehmen 250 Mitarbeiter, 100 davon in Österreich.