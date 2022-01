Heimisches Biotech-Startup bekommt 18 Millionen Euro Investment

Das Wiener Biotech-Start-up Ribbon Biolabs konnte in einer Finanzierungsrunde 18 Millionen Euro bei europ├Ąischen und US-Investoren einsammeln. Angef├╝hrt wurde die Serie-A-Finanzierungsrunde von Hadean Ventures. Der vom ├ľsterreicher Walter Stockinger geleitete Risikokapitalfonds mit Sitz in Oslo hat sich auf LifeScience spezialisiert. Weitere Kapitalgeber sind unter anderen Landsdowne Partners und Helicase Venture. Auch die bereits bestehenden heimischen Kapitalgeber IST cube und tecnet equity beteiligten sich an der Runde.

Synthetische DNA

Ribbon Biolabs entwickelt eine Methode, die es erlaubt, sehr lange, komplexe DNA-Molek├╝le f├╝r die Biotechforschung automatisiert und mit hohem Durchsatz herzustellen. Synthetisch hergestellte DNA wird f├╝r verschiedenste Bereiche der Forschung und Entwicklung, etwa in der Medizin und der Agrobiotechnologie, aber auch in anderen Anwendungsgebieten wie etwa in der Nanotechnologie ben├Âtigt bzw. verwendet.

ÔÇ×Wir sind davon ├╝berzeugt, dass die Synthetische Biologie die biopharmazeutische und andere Life-Science-Industrien revolutionieren wird, indem sie fr├╝here Einschr├Ąnkungen mit neuen Gentechnologien ├╝berwindet", kommentiert Walter Stockinger, Managing Partner von Hadean Venture den Deal. "Wir freuen uns, Ribbon Biolabs bei seiner Mission zu unterst├╝tzen, die lange DNA-Synthese durch seinen neuartigen und propriet├Ąren Ansatz vollst├Ąndig zu automatisieren.ÔÇť