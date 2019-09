40 Millionen Euro Investment für Wiener Biotechfirma Themis

"Die Finanzierungsrunde erlaubt uns, unsere Strategie zur Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapien gegen zahlreiche Infektionskrankheiten sowie Krebserkrankungen fortzusetzen", freut sich Themis-Vorstandschef Erich Tauber. Das neue Millionen-Investment soll jetzt primär dazu verwendet werden, das klinische Phase III-Studienprogramm für einen Impfstoff gegen das so genannte Chikungunya-Fieber zu beschleunigen.

Tropische Infektionskrankheit

Das Chikungunya-Fieber ist laut AGES-Homepage eine tropische Infektionskrankheit, die durch bestimmte Stechmücken übertragen wird. Der Erreger der Erkrankung ist das Chikungunya-Virus. Das Wort Chikungunya kommt aus der Sprache der Makonde, einem afrikanischen Volk im südöstlichen Tansania und dem nördlichen Mosambik und bedeutet übersetzt „der gekrümmt Gehende“, was auf eine charakteristische Symptomatik der Erkrankung zurückzuführen ist.

Das Vorkommen von Chikungunya-Virus wurde bisher weltweit für über 60 Länder nachgewiesen, vor allem in Afrika und Asien. Vereinzelt fanden sich auch bereits Ausbrüche in Südeuropa. In der Entwicklungs-Pipeline von Themis befinden sich auch Impfstoffe gegen das Zika- und das Lassa-Virus. Basis aller Impfstoffkandidaten bildet die unternehmenseigene, auf einem Masern-Vektor beruhende, so genannte Themaxyn-Technologieplattform, die durch Patente abgesichert ist.