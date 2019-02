Starthilfe aus Skandinavien für die heimische Biotech-Szene

Was treibt einen erfolgreichen Auslands-Österreicher dazu, von Norwegen und Schweden aus dem heimischen Unternehmertum auf die Sprünge helfen? „Es gibt so viele Forscher, die eine tolle Idee in der Tasche haben, aber nur die wenigsten machen etwas daraus“, meint Walter Stockinger. Der gebürtige Niederösterreicher gründete im Vorjahr gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin in Oslo den Risikokapital-Fonds Hadean Ventures. Sein Ziel: Innovative Medikamente oder Impfstoffe bis zur Marktreife bringen. Mangels Risikokapital (Venture Capital) stoßen nämlich viele hoffnungsvolle Start-ups im Biotech- und Pharmaumfeld sehr rasch an ihre Grenzen und müssen aufgeben – oder ins Ausland gehen.

Spezialisierter Fonds

„ Österreich hat eine lebendige Start-up-Szene im LifeScience-Bereich. Die Frühförderung durch staatliche Förderstellen wie die aws ( Austria Wirtschaftsservice, Anm.) funktioniert gut. Was aber fehlt, ist ein richtiges Ökosystem und private Risikokapitalgeber“, erläutert Stockinger im Gespräch mit dem KURIER. Das Problem: Die meisten so genannten Wachstumsfinanzierer sind thematisch breit aufgestellt, für den Gesundheitsbereich ist jedoch Expertenwissen gefragt. Genau damit will Hadean Ventures punkten. Stockinger, der in Wien Biochemie studierte, und seine norwegische Geschäftspartnerin, die Ärztin Ingrid Teigland Akay, verfügen über viel Erfahrung im Gesundheitsbereich.