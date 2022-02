Fälschungssichere Bilanzen dank Blockchain-Technologie

Den Kernmarkt sieht Holler in den USA, wo es mit dem Ladetechnologie-Anbieter ChargePoint einen Pilotkunden gibt. „In den USA ist die Gesetzgebung bezüglich interner Kontrollen viel rigoroser als bei uns“. Holler selbst hat an der Penn State University Rechnungswesen studiert und fünf Jahre dort gelebt. Auch in Deutschland gebe es nach dem Wirecard-Skandal ein Umdenken. Hätte die Bilanzfälschungen mit Blockchain- Controlling verhindert werden können? Sie wären wohl rascher aufgeflogen, ist sich Holler sicher.