NÖ will als Firmenstandort noch beliebter werden

„Umgeben von wachstumsstarken Märkten“, „überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten“, „besonders ausgeprägte Exportorientierung“ – mit diesen Argumenten wirbt Ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes NÖ, für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Weniger Ansiedelungen, aber mehr Arbeitsplätze

Und das scheinbar durchaus erfolgreich, wie eine Bilanz der Betriebsansiedlungen des heurigen Jahres zeigt: Mit 91 Betrieben siedelten sich 2022 zwar im Vergleich zum Vorjahr um elf Betriebe weniger an bzw. bauten ihren Standort aus.

Da dadurch aber 1.793 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert werden – 100 mehr als 2021 – spricht Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) dennoch von einer Verbesserung. Es sei laut ihm sogar die „beste Betriebsansiedlungsbilanz seit sieben Jahren“.

470 Projekte

Den mit Abstand „dicksten Fisch“ in der Betriebsansiedlungsbilanz 2022 zog man mit dem deutschen Pharmakonzern Boehringer Ingelheim an Land. Dieser errichtet um rund 1,2 Milliarden Euro eine neue biopharmazeutische Anlage auf dem Gelände des Ecoplus-Wirtschaftsparks in Bruck an der Leitha. 800 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.