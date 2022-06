Goldhändler philoro investiert 60 Millionen in Fabrik

Wie Fort Knox, das legendäre Goldlager der USA in Kentucky, soll sie werden. Die Rede ist von einer 35.000 Quadratmeter großen Produktions- und Lagerstätte für Edelmetallprodukte in Korneuburg. Diese plant der heimische Gold- und Edelmetallhändler philoro seit zwei Jahren, nun wurden die konkreten Pläne präsentiert. Das „Goldwerk“, in das in der ersten Ausbaustufe 60 Millionen Euro investiert werden, soll nächstes Jahr in Betrieb gehen.